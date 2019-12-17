Ташкент, , 10:13 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёв отбыл с официальным визитом в Японию по приглашению премьер-министр Синдзо Абэ, сообщили 17 декабря в пресс-службе узбекистанского лидера.

Планируется, что программа официального визита начнется с города Нагоя — крупного промышленного и интеллектуального центра республики. Мирзиёев также планирует встретиться в Токио с императором Японии, премьер-министром, спикером парламента и предпринимателями.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках визита президента Узбекистана в Японию планируется подписать 48 соглашений на общую сумму $6,5 млрд. Часть документов была подписана 16 декабря на бизнес-форуме в Токио.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители Японии и Узбекистана подпишут соглашения на $6,5 млрд