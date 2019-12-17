Грозный, , 10:09 — REGNUM В Чечне запущен новый туристический маршрут — вертолетный тур. На красоты республики можно будет посмотреть с высоты птичьего полета. Об этом рассказал на своей странице в соцсети министр Чечни по туризму Муслим Байтазиев.

По его словам, всего на борт вертолет может принять до пяти пассажиров, а такой тур «даст ощущения, которые ни с чем невозможно сравнить». Стоимость одного полета составит 100 тыс. рублей — по 20 тыс. с каждого пассажира, сообщили в туристско-информационном центре «Visit Chechnya».

По словам представителя центра, выполняться тур будет на вертолете Eurocopter EC130 T2, предоставленный компанией из Дагестана. При этом маршрут будет построен по запросу самих пассажиров, пишет ИА «Грозный-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, недавно в Чечне был разработан новый маршрут — Толстовский, разработанный по местам пребывания великого русского писателя Льва Толстого на территории региона.

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