Якутск, , 10:14 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о проведении в республике в 2020 году Года патриотизма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В указе сказано, что Год патриотизма объявлен в целях укрепления духовно-нравственных основ государства, гражданской солидарности, уважения к культуре, традициям и истории Отечества, в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Правительству республики поручено до 23 декабря 2019 года утвердить состав оргкомитета, до 31 декабря утвердить план мероприятий Года патриотизма.

Всем рекомендовано активно участвовать в подготовке и проведении патриотических мероприятий в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев в ходе своего послания народным депутатам республики предложил объявить 2020 год Годом патриотизма.