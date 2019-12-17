Владивосток, , 10:12 — REGNUM Жители приморского города «президентского внимания» Большой Камень возмущены действиями городской администрации, фактически отменившей празднование Нового года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Распоряжением главы города Александра Андрюхина главная новогодняя ёлка Большого Камня перенесена с традиционного места на главной площади города на для многих недоступную окраину. Также в социальных сетях жители жалуются на отсутствие праздничной иллюминации, которая в прежние времена придавала жителям города праздничное настроение.

«Я не понимаю, чем думают наши городские управленцы, принимая такие решения. Есть устоявшиеся традиции, к которым привыкли все жители города, привыкли дети, которые с нетерпением ждали ту ёлку, и вот мы узнаём, что ёлка — невесть знает где, у чёрта на куличках. Будто администрация решила отменить Новый год. Зачем? И так в городе с этим мэром чёрте-что происходит, зачем ещё и злить людей?» — задаётся вопросом житель города Александр Анучин.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке установка праздничных новогодних ёлок началась ещё в ноябре, что привело в неописуемый восторг маленьких жителей города.