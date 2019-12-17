Чита, 17 декабря 2019, 09:58 — REGNUM Как и в Алтайском крае, жители Забайкалья будут работать 31 декабря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM достоверные источники, новые власти региона решили не переносить выходные дни.
По крайней мере, в региональном правительстве чиновники будут работать.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в преддверии новогодних праздников многие руководители регионов объявили 31 декабря выходным днём. Но что касается Алтайского края, то губернатор Виктор Томенко пояснил:
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