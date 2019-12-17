Чита, , 09:58 — REGNUM Как и в Алтайском крае, жители Забайкалья будут работать 31 декабря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM достоверные источники, новые власти региона решили не переносить выходные дни.

По крайней мере, в региональном правительстве чиновники будут работать.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в преддверии новогодних праздников многие руководители регионов объявили 31 декабря выходным днём. Но что касается Алтайского края, то губернатор Виктор Томенко пояснил:

«Это же привычное дело, 31-е — рабочий день: увиделись с коллегами, поздравили друг друга, чего-то пожелали».

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