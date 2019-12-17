Махачкала, , 10:00 — REGNUM Утверждено обвинительное заключение в отношении двоих жителей Дагестана по делу об изготовлении поддельных денежных средств на сумму свыше 25 млн рублей. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Кировский районный суд города Махачкалы, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Следствие полагает, что в 2017 году обвиняемые Рабадан Рабаданов и Шамиль Ильясов в Махачкале изготовили 5082 поддельных купюр номиналом по 5 тыс. рублей. Злоумышленники успели сбыть часть фальшивых купюр на территории различных регионов России, после чего их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Дагестане был задержан мужчина, которому прислали из Москвы посылку с фальшивыми деньгами — 3 млн рублей пятитысячными купюрами. Получателя заподозрили в причастности к организованной группе, которая занималась распространением поддельных денежных знаков.