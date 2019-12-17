Пекин, , 09:52 — REGNUM Малые и средние аэропорты Китая получат 1,56 млрд юаней (около $222,86 млн) субсидий в 2020 году, говорится в проекте плана, выпущенном Администрацией гражданской авиации Китая (CAAC), передает агентство Синьхуа.

Субсидии коснутся 174 аэропортов по всей стране, говорится в проекте плана, представленном на суд общественности. При этом отмечается, что сектор гражданской авиации Поднебесной переживает стремительный рост на протяжение последних десяти лет.

Количество лицензированных транспортных аэропортов взлетело с 158 до 238 единиц, увеличив их плотность с 1,6 на 100 000 кв. км до 2,5 на аналогичную площадь всего за десть лет. Количество лицензированных аэропортов общего назначения увеличилось девятикратно до 240 единиц, превысив число лицензированных транспортных аэропортов.

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