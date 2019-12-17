Белгород, 17 декабря 2019, 09:52 — REGNUM Обвинение предъявлено трём работникам газовой службы, действия которых привели к взрыву бытового газа и гибели людей в Белгородской области, сообщила 17 декабря официальный представитель СК России Светлана Петренко. Подозреваемые задержаны, следствие ходатайствует о заключении их под стражу.
Эксперты установили, что газ во взрывоопасной концентрации скопился в подвале жилого дома и проник в пространство первого и второго этажей. Взрыв газа произошёл после того, как жильцы воспользовались бытовыми газовыми приборами. Как полагает следствие, выход газа и его скопление в подвале жилого дома стали возможны в результате незаконных действий представителей филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строитель. Работники газовой службы осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности при производстве газоопасных работ.
Расследование уголовного дела было передано председателем СК России в Главное следственное управление ведомства. Жертвами взрыва стали два человека.
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