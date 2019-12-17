Белгород, , 09:52 — REGNUM Обвинение предъявлено трём работникам газовой службы, действия которых привели к взрыву бытового газа и гибели людей в Белгородской области, сообщила 17 декабря официальный представитель СК России Светлана Петренко. Подозреваемые задержаны, следствие ходатайствует о заключении их под стражу.

Эксперты установили, что газ во взрывоопасной концентрации скопился в подвале жилого дома и проник в пространство первого и второго этажей. Взрыв газа произошёл после того, как жильцы воспользовались бытовыми газовыми приборами. Как полагает следствие, выход газа и его скопление в подвале жилого дома стали возможны в результате незаконных действий представителей филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строитель. Работники газовой службы осуществили врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности при производстве газоопасных работ.

«Дополнительно установленные обстоятельства позволили квалифицировать действия специалистов газовой службы по ст. 216 УК РФ, то есть нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших смерть двух лиц. Трое представителей вышеуказанной организации, непосредственно отвечавших за организацию и выполнение опасных работ, задержаны, им предъявлено обвинение, и в ближайшее время перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила Светлана Петренко.

Расследование уголовного дела было передано председателем СК России в Главное следственное управление ведомства. Жертвами взрыва стали два человека.

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