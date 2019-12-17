Тосно, Ленинградская область, , 09:33 — REGNUM В Ленинградской области граждане Узбекистана, работавшие на строительстве новой платной трассы М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург, требовали выплаты задолженности по зарплате и были задержаны полицейскими.

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», количество задержанных составило 118 человек, более половины из них привлекли к административной ответственности.

По данным источника, гастарбайтеры утром 16 декабря пришли на территорию базы турецкой строительной компании — подрядчика стройки — в поселке Федоровское Тосненского района.

На место также прибыли полицейские, которые не допустили нарушений общественного порядка, задержали и доставили в Тосненский отдел МВД 118 иностранных граждан.

У 61 иностранца были выявлены нарушения порядка пребывания на территории РФ, еще один предъявил сомнительный патент на право работы. После составления протоколов о назначении штрафа почти всех отпустили.