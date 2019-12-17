Москва, , 09:30 — REGNUM В Москве сотрудники центров госуслуг «Мои документы» проводят поквартирные обходы горожан для того, чтобы рассказать о планах по капитальному ремонту поликлиник, сообщается на портале мэра столицы.

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Обходы квартир москвичей, которых в 2020 году коснется программа капремонта поликлиник, продлятся до конца декабря. Сотрудники МФЦ объяснят, где получать медицинскую помощь во время проведения ремонта

В 2020 году начнется ремонт первых 50 зданий городских поликлиник. До конца 2023 года в Москве планируется обновить и модернизировать 135 зданий медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, программа модернизации поликлиник «Стандарт+» потребует порядка 40 млрд рублей.

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