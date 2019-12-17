Воронеж, , 09:30 — REGNUM Ключевое условие сохранения существующей в Воронеже схемы пассажирских перевозок — это обновление подвижного состава. Об этом, как сообщили в пресс-центре облправительства, заявил на заседании президиума правительства региона 16 декабря губернатор Александр Гусев.

На заседании были одобрены проекты соглашений о взаимодействии между правительством Воронежской области и акционерным обществом «Центральная пригородная пассажирская компания» и о взаимодействии с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» — в целях создания в регионе системы скоростного рельсового пассажирского транспорта. В частности, в рамках первого соглашения планируется создать специального транспортного оператора в регионе или в области с привлечением инвестора. Проектом соглашения с"ВЭБ.РФ» предусмотрено сотрудничество при организации схем финансирования проекта по созданию и развитию скоростного рельсового пассажирского транспорта.

Вместе с тем, губернатор напомнил участникам заседания, что соглашение с ЦЦПК не означает создания альтернативы существующей схеме пассажирских перевозок в Воронеже.

«Мы по-прежнему рассматриваем как основной вариант организации пассажирских перевозок взаимодействие с нашими перевозчиками, которые на сегодня есть. При условии исполнения ими всех инвестиционных обязательств, связанных с заменой подвижного состава. Для нас это просто вариант «аварийный», — отметил глава региона.

Губернатор также назвал основное условие сохранения действующей в Воронеже схемы пассажирских перевозок.

«Хочу обратить внимание всех перевозчиков: ключевое условие сохранения существующей схемы пассажирских перевозок — это обновление подвижного состава. Все, что касается регулирования — мы, безусловно, будем этим заниматься», — добавил глава региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября на встрече губернатора и главы РЖД обсуждалась перспектива запуска в Воронеже городского поезда по маршруту станция Подклетное — Аэропорт. С 2017 года в Воронеже обсуждается также проект запуска легкорельсового транспорта — по последним данным, скоростной трамвай в городе появится на ранее 2030 года.