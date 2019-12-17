Екатеринбург, , 09:30 — REGNUM В 2020 году Екатеринбургу вернут народный памятник — Краснознамённую группу с Орденом Ленина, и соответствующие расходы прописаны в бюджете города на 2020 год. Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, сообщает ИА REGNUM.

О судьбе памятника мэра спросил депутат Андрей Пирожков на заседании гордумы. Вопрос прозвучал прямо перед принятием главного финансового документа на 2020 год.

«Заложены ли деньги в бюджете 2020 года на Краснознаменную группу, и когда она появится на Плотинке?» — спросил парламентарий.

Мэр подтвердил, что расходы на группу в следующем году заложены, и памятник будет возвращён именно в 2020 году.

«Экспертиза у нас на данном этапе практически закончена, я имею в виду несущих конструкций: смогут ли они выдерживать? Очевидно, что нужно будет усиливать камеру. В наших планах — Краснознаменную группу поставить», — сказал градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, народный памятник был незаконно демонтирован в 2013 году.

2 декабря 2019 года наш мир покинул автор Краснознамённой группы, легендарный художник-конструктор Ролен Шеин.

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