Белгород, , 09:32 — REGNUM В Белгородской областной больнице Святителя Иоасафа проходят лечение три человека, пострадавшие от взрыва бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Динамика лечения положительная.

В ожоговом отделении Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа остаются две женщины. У них ожоги тела средней тяжести — 7−11%. Их состояние оценивается как стабильное, с положительной динамикой.

Мужчина с травмами лицевой части черепа переведён 16 декабря в травматолого-ортопедическое отделение больницы. Планируется хирургическое лечение, он в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, 10 и 13 декабря выписали домой двух женщин, проходивших лечение в Яковлевской центральной районной больнице.

Всего от взрыва бытового газа погибли два человека: мужчина на месте происшествия и женщина в больнице.

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