Красноярск, , 09:15 — REGNUM Крупные махинации с поставками сыра в Красноярский край выявил Россельхознадзор. Об этом 17 декабря сообщает региональный портал Newslab.ru.

Нелегальный ввод в оборот партии сыра в пять тонн удалось обнаружить благодаря внимательности специалистов контрольного ведомства. Они обнаружили, что введённый в систему «Меркурий» сыр «Сметанковый» (партия 4987 килограмм) был принят в Красноярске уже на следующий день после «отгрузки» из Москвы.

Такая скорость перемещения продукции, с учётом расстояния между Москвой и Красноярском, невозможна физически.

Россельхознадзор направил в адрес ООО «Красмилк» — получателя злополучного сыра — требование отозвать товар из торговой сети. Сотрудник компании, участвовавший в оформлении сделки, был на шесть месяцев лишён права работать с системой «Меркурий»