Ташкент, , 09:13 — REGNUM В суде по уголовным делам Ташкентской области запущено разбирательство в отношении директора агентства занятости Human, сообщает издание UzNews со ссылкой на представителя Верховного суда Узбекистана Азиза Абидова.

По версии следствия, подозреваемый нанес ущерб своим клиентам на сумму 21 млрд сумов ($2,21 млн). Потерпевшими в деле являются 1198 граждан республики. Директор агентства брал деньги с людей и обещал трудоустроить их в Германии, Чехии, Японии, Южной Корее, Болгарии и Литве. Представитель Верховного суда добавил, что потерпевшие участвуют в судебном заседании посредством видеоконференцсвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября правоохранительные органы Узбекистана арестовали директора агентства занятости Human, который брал с клиентов от 18 до 35 млн сумов ($1,92−3,73 тыс. по курсу на 26 сентября) и не выполнил своих обязательств по трудоустройству.

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