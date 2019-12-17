Гонконг, Китай, , 09:13 — REGNUM Таможня Гонконга изъяла крупнейшую с 2010 года партию — около 110 кг кристаллического метамфетамина в международном аэропорту города, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Сотрудники гонконгской таможни сообщили на пресс-конференции, что наркотики пришли из Мексики на имя международной компании по производству детских товаров. Имеется только название и адрес компании в документах, но отсутствует контактная информация. В таможне отметили, что компания отказалась забирать посылки и заявила, что не имеет к ним никакого отношения.

По данным властей. Наркотики были изъяты 5 декабря в трех коробочках, в которых было упаковано 120 небольших пластиковых контейнеров, покрытых пластиковыми шариками. Для того, чтобы скрыть запах наркотиков был использован смягчитель ткани. Расследование продолжается.

Отметим, что согласно законодательству Гонконга, максимальное наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, составляет штраф в размере пяти миллионов гонконгских долларов и пожизненное трюмное заключение. При этом, один доллар США равняется 7,79 гонконгских долларам.

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