Харбин, Китай, , 09:05 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая объявлен самый нижний, IV уровень экстренного реагирования по четырехуровневой шкале в связи с метелью, обрушившейся на регион, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Целый ряд скоростных автомагистралей были закрыты из-за мощного снега с метелью, обрившихся на восточные и центральные районы провинции после обеда по местному времени 16 декабря. Местные метеорологи прогнозируют усиление снега и метели в большинстве районах провинции вплоть до 18 декабря.

Китайские метеорологические ведомства объявили синий уровень погодой опасности в связи с мощными снегопадами в северных регионах страны еще 15 декабря. В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодной опасности от синего и желтого к оранжевому и красному по мере возрастания. В Пекине снегопад уже привел к транспортному коллапсу.

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