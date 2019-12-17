Биробиджан, , 09:07 — REGNUM Депутаты областной думы Еврейской автономной области приняли закон, регулирующий порядок сбора кедровых орехов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

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Депутаты решили каким-то образом повлиять на стихийные сборы кедровых орехов, что для многих жителей области является едва ли не единственным источником средств к существованию. Отныне собирать кедровые орехи можно будет только три месяца в году.

Поправками в областной закон «О регулировании некоторых вопросов реализации прав граждан в сфере лесных отношений на территории ЕАО» установлено, что для собственных нужд люди могут собирать кедровые орехи в период с 15 сентября по 15 декабря. Также документ дополнили пунктом о том, что добывать орехи можно исключительно приспособлениями, не наносящими вред дереву.

Как сообщало ИА REGNUM, сроки сбора кедровых орехов пришлось сдвинуть в Туве из-за участившихся случаев браконьерства — когда весь урожай доставался незаконным заготовителям орехов.