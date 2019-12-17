Тевриз, 17 декабря 2019, 09:03 — REGNUM В Омской области открыты первые ледовые переправы, сообщили ИА REGNUM в региональном главке МЧС.
С 16 декабря разрешено автомобильное движение по ледовым дорогам через реку Иртыш по «Белоярской» и «Изюкской» ледовым переправам.
Ледовая переправа «Изюкская» расположена в Тевризском муниципальном районе Омской области. Она соединяет рабочий посёлок Тевриз и деревню Александровка. Ледовая переправа «Белоярская» также открылась в Тевризском районе (р. п. Тевриз — п. Белый Яр).
Обе переправы проверены, освидетельствованы и официально допущены к эксплуатации. Пока максимальная допустимая нагрузка — три тонны.
Напомним, в Омской области зимой 2019−2020 годов запланировано открытие ещё семи ледовых дорог.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае открыли самую северную ледовую переправу.