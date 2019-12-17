Красноярск, , 08:59 — REGNUM Пылесос для уборки дорог вышел на улицы Красноярска в декабре. Об этом мэр Красноярска Сергей Ерёмин написал на своей странице в Instagram.

По его словам, в Красноярске дорожный пылесос SCANDIA впервые применили в зимнее время.

«Он ювелирно убирает снежно-пылевую грязь около бортового камня, доставая её из всех углов», — написал Ерёмин. Он подчеркнул, что использовать дорожный пылесос можно при небольших минусовых температурах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красноярске до конца 2019 года происходит обновление дорожно-коммунального парка техники Красноярска. Значительная часть спецмашин уже начала работать на улицах города.

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