Тбилиси, , 09:01 — REGNUM Президентский дворец Орбелиани в Тбилиси открыли для посещения групп. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба президента Грузии.

Сообщается, что первая группа посетителей дворца состояла из учеников Тбилисской классической гимназии и воспитанников детского дома. Также в этот день было запланировано посещение президентской резиденции членами Студенческого парламента и Европейского молодежного парламента.

Подобные мероприятия планируется организовывать и дальше.

Как передавало ИА REGNUM, Саломе Зурабишвили, победив на президентских выборах, вместо дворца, построенного при одном из ее предшественников Михаиле Саакашвили в Авлабаре, выбрала в качестве резиденции более скромный Дворец Орбелиани.

Она также предпочитает добираться из дома до дворца пешком.