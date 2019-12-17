Благовещенск, , 09:02 — REGNUM В Благовещенске рабочие начали устанавливать главный символ Нового года. Зелёная красавица достигнет высоты 22 метра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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На вершину новогодней ёлки водрузят звезду с размахом лучей в полтора метра, а по лапистым веткам пустят 16 метров динамических гирлянд, а также повесят 16 снежинок со 140 лампочками в каждой. Тестовое включение иллюминации назначено на 19 декабря.

Также на площади Ленина должны установить 44 фигуры и семь горок. Тут появятся Царь-пушка, Кремль, богатыри, Александр Невский, а также фигуры, сделанные по эскизам жителей Благовещенска. Улицы города к Новому году украсят более 4 тысяч светодиодных конструкций, сообщили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке огромными бумажными чебуреками украсили ёлку на Спортивной набережной владельцы рядом расположенного ресторана грузинской кухни. После вмешательства городской администрации, несогласованные чебуреки были демонтированы.