Берн, , 09:00 — REGNUM Россия за год опустилась на шесть строчек в рейтинге гендерного равенства, который публикует Всемирный экономический форум (ВЭФ). Вместо 75-го места РФ теперь находится на 81-м.

Global Gender Gap Index публикуют с 2006 года, он рассчитывается для 153 стран на основе показателей, связанных с образованием, здравоохранением, экономикой и политическими правами.

Россия заняла 122-е место по политическому критерию гендерного равенства. Так, она вошла в 85 стран, которые на протяжении последних 50 лет возглавляют мужчины. При текущей тенденции на преодоление гендерного разрыва потребуется почти сто лет.

Наибольшее равенство полов достигнуто в Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Никарагуа, Новой Зеландии, Ирландии, Испании, Руанде и Германии. На последних строчках находятся Пакистан, Ирак и Йемен.

Как сообщало ИА REGNUM, Россию ранее включило в тройку самых могущественных стран мира издание U. S. News. Рейтинг составлен вместе с учеными из университета Пенсильвании.

Читайте также: В США указали место России в рейтинге могущественных стран