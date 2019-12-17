Магнитогорск, Челябинская область, , 08:49 — REGNUM В Магнитогорске инвалида-колясочника выгнали из одного местного кафе, в котором он отдыхал с друзьями. Об этом пишут местные СМИ.

По данным Верстов.Инфо, администрация заведения объяснила это тем, что из-за него якобы складывается негативная атмосфера, другие посетители грустят. Примечательно, что сами посетители, как и его друзья, пытались за него заступиться. Но это не возымело действия.

Сам гражданин отмечает, что подобного с ним раньше не случалось. Если руководство кафе не извинится, он напишет в прокуратуру.