Магас, , 08:49 — REGNUM В Ингушетии перенесен рабочий день со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. Распоряжение об этом подписал накануне, 16 декабря, глава республики Махмуд-Али Калиматов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

В документе сказано, что выходным 31 декабря будет для государственных служащих и работников госучреждений региона. Однако и местным предпринимателям рекомендовано рассмотреть вопрос о выходном для своих работников на 31 декабря. При этом экстренные службы будут работать по специальному графику в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, такие же распоряжения подписаны не в одном регионе России. Так, на днях перенесли последний рабочий день 2019 года на субботу главы субъектов-соседей по округу — Карачаево-Черкесии и Ставрополья. Разрешили отдыхать 31 декабря, отработав 28 числа, и в Ленинградской, Воронежской, Псковской, Томской и Кировской областях, Крыму.