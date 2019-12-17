Кызыл, , 08:48 — REGNUM Жители столицы Тувы Кызыла продолжают массово жаловаться на несвоевременный вывоз мусора и переполненные мусорные баки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города, горожане просят принять меры в отношении регионального оператора по обращению с отходами и управляющих организаций.

Работники администрации за неделю с 6 по 12 декабря составили несколько актов из-за переполненных контейнеров. Всего с 9 сентября составлено 223 акта о несвоевременном вывозе отходов. При этом квитанции об оплате, напротив, поступают исправно и в сроки.

«Неудивительно, что возмущению граждан нет предела», — отмечают в мэрии.

По словам чиновников, региональное Управление Роспотребнадзора подало иск в суд о прекращении деятельности в отношении оператора ООО «СТ-ТБО». Дело будет рассматриваться 21 января 2020 года.

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