Салехард, , 08:48 — REGNUM На Ямале собираются продавать зажигалки с паспортом. Причиной стала удручающая ситуация в регионе со сниффингом, который является одной из разновидностей токсикомании, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Законодательного собрания ЯНАО.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в 2018 году зафиксировано 7 фактов отравления подростков парами сжиженного углеводородного газа, два из них с летальным исходом, в 2019 году уже 9 несовершеннолетних попались в поле зрения полиции с газовым отравлением. К счастью, обошлось без жертв.

Предлагается на продажу зажигалок наложить возрастное ограничение 18+.

«Продавец обязан отказать покупателю в продаже товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия, а документ, удостоверяющий личность покупателя и позволяющий установить его возраст, не представлен», — говорится в законопроекте.