Владивосток, , 08:53 — REGNUM Приморье стало самой трезвой территорий на Дальнем Востоке, показав самую низкую смертность от алкоголя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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По данным, озвученным Росалкогольрегулированием, смертность от употребления алкоголя в Приморье в три раза ниже чем в среднем по ДФО. За полгода 159 человек совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения, в округе этот показатель составляет 246 человек.

Главный врач Приморского наркологического диспансера Аркадий Юхименко отметил, что в Приморье также снизилось количество людей, состоящих на наркологическом учёте.

«В 2018 году на наркологическом учёте состояло 34 128 человек, что на 1 287 меньше 2017 года. На сегодняшний день в Приморье работает краевой наркологический диспансер и пять межрайонных, а также 24 кабинета. Наши специалисты занимаются профилактикой в школах и вузах, проводят тестирование в группах риска — среди школьников и студентов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав представил данные статистики, согласно которым смертность от алкогольных отравлений в России снизилась почти втрое.