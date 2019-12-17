Фритаун, , 08:58 — REGNUM Верховный суд Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) рекомендовал властям Сьерра-Леоне отменить запрет на посещение школ беременными девочками, выпустив постановление о незаконности данной практики. Активисты надеются, что данное постановление может привести к выступлениям против подобных законов по всей Африке. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, на континенте наблюдаются самые высокие в мире показатели подростковой беременности, и в 18 африканских странах беременные девочки вынуждены бросать школу.

«Это великая победа, которая создаст серьезный прецедент во всей Африке», — сказала Джуди Гитау, глава правозащитной группы «Равенство сейчас». «Мы уверены (правительство) примет решение снять запрет», — добавила она.

Запрет в Сьерра-Леоне был принят в 2015 году, когда во время эпидемии Эболы участились случаи подростковой беременности. Критики заявили, что это усилило стигматизацию беременных девушек. Со своей стороны, представители правительства утверждают, что разрешение беременным девочкам посещать школу будет чересчур утомлять их, подвергать насмешкам, а также будет так или иначе побуждать других школьниц забеременеть.

Министр образования Сьерра-Леоне Дэвид Сенге отказался комментировать, будет ли правительство страны уважать решение, принятое судом ЭКОВАС. Предыдущие правительства Сьерра-Леоне игнорировали решения суда ЭКОВАС, отмечают журналисты.

По их словам, правительство создало центры частичной занятости, в которых могли бы обучаться беременные девочки, но суд Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в Нигерии постановил, что этого недостаточно.

«Суд считает, что создание отдельных школ для беременных девочек с четырьмя преподаваемыми предметами, работающими три дня в неделю, является дискриминационным и нарушает их право на образование», — говорится в постановлении суда.