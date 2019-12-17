Париж, , 08:42 — REGNUM Массовая мобилизация на улицах нескольких французских городов ожидается во вторник, 17 декабря, в знак протеста против пенсионной реформы, передает BFM TV.

Движение общественного транспорта будет прервано снова. Железнодорожники, учителя, государственные служащие, юристы, пилоты и стюарды, а также врачи присоединятся, как ожидается, к шествиям, запланированным по всей Франции. Почти 178 школ из 650 будут закрыты.

В Париже демонстрация начнется на площади Республики в 13:30 по местному времени и завершится на площади Нации.

Префектура полиции Парижа попросила владельцев кафе и магазинов на пути шествия протестующих убрать мебель с веранд и закрыть окна из-за угрозы возникновения беспорядков и актов вандализма.

Из полицейских источников стало ясно, что в мобилизации 17 декабря против пенсионной реформы в стране могут принять участие более миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции Верховный комиссар по пенсионной реформе Жан-Поль Делевое подал в отставку.

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