Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM Закрыто движение автотранспорта на дороге Атырау — Уральск в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий, сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

16 декабря в 21:00 (19:00 мск) из-за гололеда и метели также закрыто движение на участке Самара — Чимкент и Уральск — Таскала. Кроме того, 17 декабря с 2 часов 30 минут (00:30 мск) было закрыто движение на участке автодороги Чапай — Жангала — Бисен.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в Нур-Султане, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Кустанайской областях было объявлено штормовое предупреждение. Экстренное сообщение было связано с сильным туманом и гололедом.

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