Москва, , 08:40 — REGNUM В настоящее время в России насчитывается 75 тыс. граждан, с которыми сотрудники правопорядка проводят профилактическую работу. Её осуществляют участковые уполномоченные в отношении людей, ранее допускавших правонарушения в семейно-бытовой сфере.

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В пресс-службе МВД РФ уточнили, что такая индивидуальная профилактическая работа проводится не реже одного раза в квартал на протяжении года. Однако может быть продлена, если нарушения повторятся.

В качестве мер профилактики применяются такие формы работы, как правовое информирование и профилактическая беседа, пишет RT. Также людям, допускавшим правонарушения в семейно-бытовой сфере, могут объявить официальное предостережение, поставить на профилактический учёт или взять под административный надзор.

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Добавим, что подобная работа проводится с теми, кто привлекался к административной или уголовной ответственности за побои, умышленное причинение вреда здоровью, а также за истязания и угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России обсуждается проект закона о профилактике семейно-бытового насилия. На сайте Совета Федерации, где был размещён документ для общественного обсуждения, граждане оставили свыше 10 тыс. комментариев, подавляющее большинство из которых — против принятия данного закона в России. При этом, согласно опросу ВЦИОМ, 70% жителей России заявили о том, что такой закон в стране необходим.

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