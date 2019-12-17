Майкоп, , 08:50 — REGNUM Республика Адыгея в преддверии Нового года направила гуманитарный груз для детей Донецкой и Луганской народных республик. Всего удалось собрать более одной тонны новогодних подарков, сообщили ИА REGNUM 17 декабря в пресс-службе регионального комитета по делам гражданской обороны и ЧС.

В сборе гуманитарной помощи, как отмечается, приняли участие все муниципалитеты Адыгеи. В состав подарков вошли сладости, лимонадные напитки от местного производителя и наборы кондитерских изделий.

Добавим, что инициатива по сбору новогодних подарков для детей Донецка и Луганска реализуется в Адыгее четвертый год подряд.