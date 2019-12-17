Красноярск, , 08:41 — REGNUM Во вторник, 17 декабря, в Красноярске ожидается облачная погода, временами небольшой снег, температура воздуха −8…−7 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

К вечеру в Красноярске начнёт постепенно холодать и ночью мороз может достигнуть −15…−11 °С.

Скорость юго-западного ветра 3—4 м/с, на порывах до 10 м/с.

В среду, 18 декабря, в Красноярске ожидается температура воздуха до — 9 °C, с понижением ночью до −11…−10 °С.

К субботе в столице Красноярского края ожидается потепление до −7…−5 °С.