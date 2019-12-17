Москва, , 08:41 — REGNUM Аналитическим центром при правительстве РФ проведено исследование, показавшее «группы риска» родителей, которые с наибольшей вероятностью могут лишиться детей с передачей их в детдом, сообщает сайт заказчика исследования, «Фонда Тимченко».

Эксперты составили портрет трёх наиболее характерных типов семейного окружения детей, попадающих в детские учреждения. Первый тип — это матери-одиночки или женщины, сожительствующие с мужчиной, отличающимся асоциальным поведением. Второй типом названы полные семьи, которые при этом находятся в стрессовой ситуации: переживают развод, смерть или тюремное заключение одного из родителей. Третий основной тип — это многодетные семьи, которые имеют основным доходом детские пособия. Для семей третьего типа, по мнению экспертов, характерен инфантилизм.

Кроме того, в докладе выделили пять типичных вариантов попадания детей в детдом. Первый — семья состояла на учёте несколько лет, детей не раз изымали и возвращали до окончательного лишения родительских прав. Следующий типичный сценарий — алкоголизм родителей. В третьем варианте у матери «заводится» сожитель-алкоголик, который спаивает и её. В четвертом — тюремное заключение одного из родителей, и пятый вариант — временное добровольное помещение ребёнка в детдом из-за невозможности выполнять родительские обязанности.

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