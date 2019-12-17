Москва, , 08:36 — REGNUM В России в целом отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за исключение нескольких регионов, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Так, эпидемический порог по гриппу превышен в четырёх регионах: Марий Эл, Якутии, Алтайском крае и Брянской области.

Отмечается, что доля вирусов гриппа невысока и составляет 8,5%. В России привиты от гриппа более 17,8 млн. детей и 44,9 млн. взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в целом планируется привить 72 млн человек, их них 62,2 млн за счет бюджета.

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