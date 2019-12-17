Магадан, Магаданская область, 17 декабря 2019, 08:37 — REGNUM Жители Магаданской области проголосовали за перенос выходного дня с 28 декабря на 31 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По сообщениям местных СМИ, более 10 тыс. колымчан участвовали в опросах. Большинство голосов отдано за нерабочий день 31 декабря.
Теперь решение за властями Колымы.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Магаданской области подключились к опросам жителей региона по поводу переноса рабочего дня с 31 на 28 декабря.