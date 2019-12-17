Благовещенск, , 08:42 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов на своей странице в сети Instagram проводит опрос, делать ли 31 декабря выходным днём, или оставить его рабочим, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор предлагает своим подписчикам перенести выходной с 28 декабря на 31 декабря.

«Очень много поступает сообщений в директ по этому поводу. Но однозначного мнения на этот счёт нет, в том числе среди членов правительства. Конечно, сделать всем выходной не получится, ведь есть и коммерческие структуры, есть государственные, а есть и те, кто всегда работает 24/7. Но обещаю вам, что мы учтём мнение большинства», — написал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, многие главы регионов, будто по команде, запустили в социальных сетях опросы жителей своих регионов, сделать ли последний день уходящего года выходным.