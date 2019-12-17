Ставрополь, , 08:36 — REGNUM Власти Ставрополья намерены сократить проверки в отношении предпринимателей. Об этом 16 декабря в ходе «прямой линии» с жителями края заявил губернатор Владимир Владимиров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Постараемся сделать так, чтобы наши предприниматели почувствовали улучшение условий для своей работы. Прежде всего будем стремиться к тому, чтобы обнулить объем региональных проверок», — сказал Владимиров.

В настоящее время краевыми контролирующими органами в общей сложности запланировано почти 800 проверок. Губернатор пояснил, что при их назначении применяется рискориентированный подход, и все объекты с низким риском влияния на окружающую среду, а их, по его словам, большинство, будут исключены из плана.

Также Владимиров рассказал о намерении привлечь предпринимательское сообщество к контролю над ходом проводимых проверок и принимаемых решений. По мнению главы региона, это обеспечит прозрачность проверок, своевременность и точность реагирования.

В пресс-службе губернатора также отметили, что в принятом бюджете Ставрополья на 2020 год на прямую поддержку малого и среднего бизнеса заложено 770 млн рублей.

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