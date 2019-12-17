Пермь, , 08:28 — REGNUM В Перми под суд отданы бывший зам. начальника исправительной колонии №29 и директор одной из фирм. Они проходят обвиняемыми по уголовному делу о хищении бюджетных средств, сообщает краевое управление СКР.

В зависимости от роли им предстоит отвечать за мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и пособничество в таком злоупотреблении. Следователи считают, что обвиняемые похитили у государства более 2,4 млн рублей. Это стало возможно из-за поставки в колонию холодильных шкафов по завышенным ценам. Кроме того, заключённым начислили зарплату за работы, которых не было.

Дело отдано в суд. Имущество обвиняемых в сумме 950 тыс. рублей арестовано.