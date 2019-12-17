Владивосток, , 08:31 — REGNUM Места гибели четырёх советских танков в районе озера Хасан обнаружили участники объединения «Авиапоиск» в Приморском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Поисковики пошли по пути наступления 3-го танкового батальона второй механизированной бригады, где 6 августа 1938 года после начала генерального штурма японских позиций пошли в бой танки Т-26 при поддержке пехоты 32-й стрелковой дивизии. В болотистом месте были найдены три танка Т-26 и один танк Т-37, все боевые машины были разбиты огнём японской артиллерии, пишет «Российская газета».

Большую часть останков красноармейцев, снаряжения и вооружения «Авиапоиск» нашёл в этих местах в 2013—2014 годах. «Авиапоиск» наметил план работ на сезон 2020 года. Нужно будет поднять фрагменты погибшей бронетехники, поставить памятные знаки и собрать останки воинов, которые разметало взрывами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье участники объединения поисковиков «Авиапоиск» раскрыли тайну гибели бомбардировщика, который пропал 78 лет назад.