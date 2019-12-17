Брайтон, Великобритания, , 08:25 — REGNUM Ученый из британского Брайтонского университета Хал Сосабовски рассказал, с каким алкогольным напитком необходимо быть осторожнее, если не хотите испортить себе праздник, сообщает Daily Mail.

Так, быстрее всего к опьянению приводит употребление хереса и портвейна, эти напитки быстрее всего попадают в кровоток. Также действие спирта почти сразу же ощущается и при употреблении игристых вин.

Ученый отметил, что многие люди разбавляют крепкий алкоголь водой в надежде оставаться трезвым и предотвратить похмелье, однако это только усугубляет ситуацию. Единственный способ не напиться и предотвратить похмелье — вообще не пить или ограничиться небольшой порцией алкоголя.

Читайте также: Роскачество подготовило советы, как отличить шампанское от «шипучки»

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор опубликовал несколько советов, которые позволят жителям России выбирать качественную алкогольную продукцию.

Так, специалисты ведомства рекомендуют отказаться от покупки спиртного в местах несанкционированной торговли и не приобретать его в сети интернет. При покупке следует обращать внимание на упаковку — на ней должна быть размещена целая без повреждений федеральная марка. Также бутылка или другая упаковка должны иметь акцизные марки.

Читайте также: Эксперты рассказали об изменении цен на алкоголь перед Новым годом