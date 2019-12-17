Джуба, , 08:26 — REGNUM Голод угрожает жизням 5,5 миллиона человек в Южном Судане, где засухи и наводнения уничтожили посевы и скот, что усугубляет «сильную политическую нестабильность». Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление ООН.

Во Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) заявили, что в первой половине 2020 года необходимо срочно предоставить 270 миллионов долларов США для обеспечения продовольствием жителей Южного Судана и предотвращения массового голода в самой молодой нации мира. Напомним, что Южный Судан получил независимость от Судана в 2011 году.

«В 2020 году есть все основания для голода, если мы не предпримем немедленных действий по расширению наших поставок в районы, пострадавшие от наводнений, и в другие районы, пострадавшие от уничтожения урожая», — заявил глава ВПП в Южном Судане Мэтью Холлингворт.

«Нам необходимо предварительно распространить продовольствие по всей стране в течение следующих двух-трех месяцев», — сказал он, отметив, что после того, как начнется сезон дождей, доступ ко многим отдаленным общинам будет невозможен.

В конце октября правительство объявило чрезвычайное положение в Бахр-эль-Газале, Большом Верхнем Ниле и Большой Экватории после наводнений, говорится в заявлении ВПП.

По данным ООН, от наводнений напрямую пострадал почти 1 миллион человек, и вода до сих пор не отступила во многих районах.

«Масштаб потерь урожая огромен», — сказал Холлингворт.

По его словам, были затоплены поля с 73 000 тонн сорго, проса и кукурузы, а также уничтожены десятки тысяч голов крупного рогатого скота, кур и коз.

Уровень острой недостаточности питания у детей в возрасте до пяти лет вырос с 13% в 2018 году до 16% в этом году, сказал Холлингворт, добавив: «Это превысило глобальный чрезвычайный порог в 15%».

«Голод и отчаяние порождают нестабильность, когда ресурсы истощаются до такой степени, что ухудшает и без того нестабильную ситуацию. Это тревожный звонок для всех нас», — подчеркнул он.