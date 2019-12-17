Тбилиси, , 08:21 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии опровергло сообщения в СМИ о том, что на территории Южной Осетии задержан 96-летний грузинский гражданин. Об этом в СГБ 16 декабря рассказали агентства «ИнтерпрессНьюс».

"По полученной по «горячей линии» информации, упомянутое лицо находится на оккупированной территории, однако факт его задержания не подтверждается», — рассказали в службе госбезопасности журналистам.

Напомним, ранее 16 декабря Первый канал Грузинского телевидения сообщил о том, что на территории Южной Осетии за незаконное пересечение границы задержан 96-летний житель Грузии. В сообщении телеканала отмечалось, что ранее пенсионера уже неоднократно задерживали.