Амстердам, , 08:10 — REGNUM Правительство Нидерландов готовит экстренные меры по борьбе с нехваткой учителей в крупных городах страны. В конце январе будут предоставлены планы для Амстердама и Гааги, а позднее — планы для Роттердама, Утрехта и Алмере. Меры должны снизить напряжение в школах и дать им возможность разработать среднесрочные решения кадровых проблем.

Ожидается, что правительственные меры будут включать в себя изменение графика учёбы и более активное использование цифровых учебных средств. Кроме того, предполагается выделение ежегодных дополнительных средств на учебные нужды крупных городов в размере 1 миллиона евро на каждый из них, за исключением Алмере.

Помимо этого, предусмотрено выделение в 2020—2021 гг. дополнительных 30 миллионов евро на региональные меры против кадровых проблем в школах.