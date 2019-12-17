Омск, 17 декабря 2019, 07:54 — REGNUM Новогодний автобус с ёлкой, тремя Дедами Морозами, Снегурочкой и скоморохом отправится с праздничной программой по Омску. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Праздничный автобус будет курсировать по Омску в рамках проекта «ДедМоробус». В прошлом году этот проект получил очень хорошие отзывы омичей.
В мэрии уточнили, что, по сравнению с прошлым годом, автобус станет более красочным. Усовершенствована и сама поздравительная программа.
«ДедМоробус» объедет все пять городских округов. Стартует он 25 декабря в Ленинском округе.
Проект реализуют департаменты культуры и транспорта Омска.
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