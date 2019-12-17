Тюмень, , 07:53 — REGNUM В Тюменской области в 26 муниципалитетах внедряется система сертификатов дополнительного образования. В текущем учебном году номинальная стоимость сертификата составит 1 800 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования.

С помощью сертификатов школьники могут ознакомиться с более широким спектром кружков, студий и дополнительных занятий. Для этого разработаны краткосрочные программы. Каждый ребёнок может попробовать силы в трёх из краткосрочных курсов.

Сертификат дополнительного образования принимается в бюджетных и частных организациях, которые входят в Реестр поставщиков образовательных услуг. Для получения сертификата родителям или законным представителям ребёнка необходимо обратиться с заявлением в муниципальный орган по месту регистрации ребенка.