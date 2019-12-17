Сидней, Австралия, , 07:52 — REGNUM Решение приговорить в общей сложности к 76 годам тюремного заключения двух братьев — Махмуда Хаята и Халеда Хаята — виновных в организации несостоявшегося теракта на борту самолета, вынес австралийский суд. Об этом 17 декабря сообщает телеканал ABC.

Халед Хаят получил 40 лет заключения и в течение 30 лет не сможет выйти досрочно. Махмуд Хаят приговорен к заключению сроком на 36 лет без права на досрочное освобождение в течение 27 лет. Согласно заявлению суда, братья в виновны в том, что «посеяли панику в умах общественности».

Напомним, в июле 2017 году власти Австралии объявили о задержании лиц, подозреваемых в подготовке взрыва на борту самолета авиакомпании Etihad Airways. В числе задержанных были братья — Махмуд и Халед Хаяты.

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