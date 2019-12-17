Москва, , 07:51 — REGNUM Московский метрополитен оснастил две станции подземки часами обратного отсчёта времени до Нового года, сообщили 17 декабря в пресс-службе компании.

Часы установлены на станциях Кольцевой линии московского метро — «Комсомольской» и «Проспекте мира». В ближайшее время метрополитен планирует установить такие же часы ещё на 29 станциях и в павильоне Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала.

Днём ранее в пресс-службе мэрии Москвы сообщили о запуске тематических поездов метро, посвящённых приближению Нового года. Праздничные поезда курсируют по кольцевой линии и ещё по четырём линиям: Арбатско-Покровской, Кольцевой, Серпуховско-Тимирязевской, Солнцевской.

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