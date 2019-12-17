Олёкминск, Якутия, , 07:31 — REGNUM Село Троицк Олёкминского района Якутии украшает необычная ёлка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ледяная ёлка в Якутии Yakutia-daily.ru

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Жители Якутии в соцсетях обсуждают творение одного из народных умельцев — вместо зелёной красавицы установили ёлку из ровных кусочков льда. Автор новогоднего чуда — директор сельского клуба Александр Еремеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге установят сказочный хвойный лес, где будет ледовый городок — с горками, фотозоной, лабиринтом.